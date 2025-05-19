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14:55, 19 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о росте деморализации командиров ВСУ в Сумской области

РИА: В Сумской области наблюдается рост деморализации командиров ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Из-за ошибок командования и высоких потерь среди командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области наблюдается рост деморализации. Об этом стало известно из сообщения источника в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Нарастает деморализация среди командиров. Один из командиров батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ написал рапорт об увольнении, обвинив командование в бессмысленных потерях и некомпетентности», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что высокие потери привели к тому, что многие подразделения успели трижды полностью сменить личный состав.

Ранее стало известно, что при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области были уничтожены сотни бойцов 67-й бригады ВСУ. Отмечается, что ранее бригада была частью «Правого сектора» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена).

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