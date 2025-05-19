В Сумской области ликвидировали сотни военных 67-й бригады ВСУ

Сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 67-й отдельной механизированной бригады погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, эта бригада ранее была частью «Правого сектора» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена). Источник агентства добавил, что она понесла большие потери и была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ. Он также рассказал, что командование бросало военных этой бригады на штурм как «пушеное мясо».

Ранее стало известно, что российские военные успешно продвигаются в Сумской области. По словам собеседника Telegram-канала «Иди и смотри», армия России расширяет зону контроля в регионе.

До этого на Украине запланировали эвакуировать более 200 населенных пунктов Сумской области. За последние сутки из Белопольского и Ворожбянского района выехало 65 человек, в их населенных пунктах остается чуть более 3835 жителей.