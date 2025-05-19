Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 19 мая 2025Бывший СССР

В Сумской области ликвидировали сотни военных ВСУ

В Сумской области ликвидировали сотни военных 67-й бригады ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 67-й отдельной механизированной бригады погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, эта бригада ранее была частью «Правого сектора» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена). Источник агентства добавил, что она понесла большие потери и была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ. Он также рассказал, что командование бросало военных этой бригады на штурм как «пушеное мясо».

Ранее стало известно, что российские военные успешно продвигаются в Сумской области. По словам собеседника Telegram-канала «Иди и смотри», армия России расширяет зону контроля в регионе.

До этого на Украине запланировали эвакуировать более 200 населенных пунктов Сумской области. За последние сутки из Белопольского и Ворожбянского района выехало 65 человек, в их населенных пунктах остается чуть более 3835 жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сумской области ликвидировали сотни военных ВСУ

    Названы имена побывавших на параде Победы в Москве генералов КНДР

    Врач предупредила о серьезной опасности нескольких популярных специй

    Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызвать скорую помощь

    В России анонсировали резкое снижение рынка грузовиков

    Вяльбе оценила желание Губерниева занять ее пост

    Исследователь сумел отбиться от белого медведя котелком

    В России половина здания детсада оказалась полностью разрушена из-за удара ВСУ

    Умер народный артист СССР Владимиров

    В Госдуме отреагировали на законопроект США о санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости