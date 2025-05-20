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15:44, 20 мая 2025Россия

Жители российского города нашли в кустах кладбищенские надгробия его почетных граждан

Жители Богородска нашли в кустах памятники почетным гражданам города
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vasilii Smirnov / Globallookpress.com

Жители Богородска Нижегородской области нашли в кустах кладбищенские памятники почетным гражданам города. Об этом пишет Telegram-канал «Нижний №1».

К посту приложены фотографии нескольких надгробий. Все они принадлежат потомственным почетным горожанам с фамилией Александровы, которых похоронили в период между 1900 и 1906 годами.

Кто и зачем выбросил памятники, неизвестно. Местные власти информацию о произошедшем не комментировали.

Ранее в Ярославле для перевозки гробов с людьми, у которых не осталось близких, использовали ковш экскаватора. Инцидент попал на видео. При этом журналисты обратили внимание, что по законодательству в гарантированный перечень услуг при захоронении граждан за счет муниципальных властей входит вынос гроба из ритуального автобуса и перенос его к могиле двумя рабочими специализированной службы.

Вот это да!
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