Звезда «Служебного романа» призналась в угрозах утопить своего сына в туалете

Актриса Светлана Немоляева рассказала, что угрожала утопить сына в туалете

Советская и российская актриса Светлана Немоляева рассказала о жестоких наказаниях во время воспитания своего единственного сына, актера Александра Лазарева. Об этом она высказалась в телешоу «Однажды…».

88-летняя звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» призналась, что иногда ей приходилось прибегать к насильственным методам. По словам Немоляевой, в такие моменты она чувствовала свое бессилие.

«Он много времени проводил в туалете, это была комната наказаний. Когда он безобразничал, я вела его в туалет, открывала толчок, говорила, что сейчас засуну его туда и смою», — рассказала актриса.

По ее словам, в тех случаях, когда мальчик был неуправляем, она брала его за волосы и кричала: «Если не прекратишь, я вырву все волосы, и ты будешь совсем лысый». При этом Немоляева отметила, что ее супруг, отец Саши, никогда не поднимал на него руку.

Ранее сообщалось, что Немоляева пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи.