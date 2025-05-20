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12:36, 20 мая 2025Культура

Звезда «Служебного романа» призналась в угрозах утопить своего сына в туалете

Актриса Светлана Немоляева рассказала, что угрожала утопить сына в туалете
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская актриса Светлана Немоляева рассказала о жестоких наказаниях во время воспитания своего единственного сына, актера Александра Лазарева. Об этом она высказалась в телешоу «Однажды…».

88-летняя звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» призналась, что иногда ей приходилось прибегать к насильственным методам. По словам Немоляевой, в такие моменты она чувствовала свое бессилие.

«Он много времени проводил в туалете, это была комната наказаний. Когда он безобразничал, я вела его в туалет, открывала толчок, говорила, что сейчас засуну его туда и смою», — рассказала актриса.

По ее словам, в тех случаях, когда мальчик был неуправляем, она брала его за волосы и кричала: «Если не прекратишь, я вырву все волосы, и ты будешь совсем лысый». При этом Немоляева отметила, что ее супруг, отец Саши, никогда не поднимал на него руку.

Ранее сообщалось, что Немоляева пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи.

Вот это да!
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