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07:03, 21 мая 2025Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио в платье с глубоким декольте появилась в Каннах

43-летняя модель Амбросио в платье с глубоким декольте появилась в Каннах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Red Sea Film Foundation

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном образе появилась на Каннском кинофестивале. Снимки публикует Page Six.

43-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в вечернем платье модного дома Zuhair Murad из кутюрной коллекции. Черный наряд украшало глубокое V-образное декольте с крупным камнем и высокий разрез на подоле. Манекенщица также надела оперные перчатки, убрав волосы от лица. Макияж она предпочла в стиле smoky eyes.

В марте Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе на пляже.

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