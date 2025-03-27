43-летняя Алессандра Амбросио снялась в купальнике на пляже

Супермодель Алессандра Амбросио снялась в белом купальнике на пляже

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в белом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера на завязках и плавок. При этом звезда продемонстрировала фигуру. Вдобавок она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в марте Алессандра Амбросио вышла в свет в имитирующих чулки лосинах за 520 тысяч рублей.