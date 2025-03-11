Алессандра Амбросио вышла в свет в имитирующих чулки лосинах за 520 тысяч рублей

Модель Алессандра Амбросио вышла в свет в имитирующих чулки лосинах Balenciaga

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио вышла в свет в необычном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Журналисты заметили 43-летнюю манекенщицу на показе люксового бренда Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Так, Амбросио предстала перед камерами в синем свитере с V-образным вырезом. Кроме того, она продемонстрировала публике фигуру в лосинах упомянутой марки, дизайн которых имитировал трусы и черные чулки с подтяжками. Известно, что стоимость данного изделия составляет 5890 долларов (около 520 тысяч рублей).

Также знаменитость надела остроносые туфли на небольшом каблуке и взяла с собой темно-синюю кожаную сумку.

В феврале сообщалось, что Алессандра Амбросио похвасталась фигурой на фото в откровенном образе. Тогда супермодель поделилась снимком, на котором была запечатлена в бикини на фоне пальм.