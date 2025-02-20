Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в бикини

Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в розовом бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в откровенном образе. Кадрами она поделилась в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя «ангел» Victoria's Secret позировала на фоне пальм и океана в розовом бикини, которое включало в себя бюстгальтер-бандо и трусы с низкой посадкой. В то же время звезда продемонстрировала стройное и подтянутое тело. При этом в руках она держала расколотый на куски кокос. Завершили образ Амбросио бусы светлых тонов.

Ранее в феврале Алессандра Амбросио в откровенном топе похвасталась фигурой в спортзале. Знаменитость разместила кадр, на котором предстала, сидя на фитнес-коврике, в спортивном комплекте.