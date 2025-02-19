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07:15, 19 февраля 2025Ценности

Алессандра Амбросио в откровенном топе похвасталась фигурой в спортзале

Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в откровенном топе
Екатерина Ештокина

Кадр: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном образе похвасталась фигурой в спортзале. Снимком она поделилась в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала, сидя на фитнес-коврике, в спортивном комплекте. Упомянутый наряд состоял из черных леггинсов и топа на бретелях и с глубоким декольте.

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При этом звезда продемонстрировала стройное тело и пресс. В то же время манекенщица собрала волосы в небрежную прическу и отказалась от макияжа.

Ранее в феврале 43-летняя Алессандра Амбросио показала лицо без косметики. Модель разместила фото, на котором предстала, лежа на кровати в кремовом лонгсливе.

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