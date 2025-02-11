43-летняя Алессандра Амбросио показала лицо без косметики

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала лицо без косметики

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала лицо без косметики. Снимком она поделилась в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила фото, на котором предстала, лежа на кровати в кремовом лонгсливе (тонкая футболка с длинным рукавом — прим. «Ленты.ру»). При этом звезда распустила волосы и продемонстрировала натуральную внешность без макияжа и косметических дефектов.

В январе папарацци сняли Алессандру Амбросио в откровенном образе. Супермодель заметили на пляже в раздельном цветном купальнике. Так, манекенщица похвасталась стройной фигурой и рельефным прессом.