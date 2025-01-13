Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:50, 13 января 2025Ценности

Папарацци сняли 43-летнюю Алессандру Амбросио в откровенном образе

Супермодель Алессандра Амбросио попала в объективы папарацци в купальнике
Екатерина Ештокина

Фото: msb / Backgrid / Legion-Media

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио попала в объективы папарацци в откровенном образе на отдыхе в Бразилии. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

43-летнюю манекенщицу сняли на пляже в раздельном цветном купальнике, который включал в себя топ с асимметричным вырезом и плавки с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и рельефный пресс.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Кроме того, она распустила мокрые от воды волосы и надела солнцезащитные очки. На снимках видно, что знаменитость была в отпуске со своим избранником, ювелирным дизайнером Баком Палмером.

Ранее в январе Алессандра Амбросио снялась топлес для журнала. Модель позировала на одном из кадров, стоя у стены и прикрывая обнаженную грудь рукой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытке ВСУ атакой по объекту в России прервать подачу газа в Европу

      Раскрыто имя нового лидера ХАМАС в Газе

      Пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Подмосковье

      Изгнанного со своего острова знаменитого отшельника не стало

      Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

      В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

      В Банке России рассказали об источниках выплат вкладчикам по высоким процентам

      Папарацци сняли 43-летнюю Алессандру Амбросио в откровенном образе

      Двое боевиков украинского нацбатальона «Айдар» получили в России по 18 лет лишения свободы

      Пушилин рассказал о взятии литиевых месторождений в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше