Папарацци сняли 43-летнюю Алессандру Амбросио в откровенном образе

Супермодель Алессандра Амбросио попала в объективы папарацци в купальнике

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио попала в объективы папарацци в откровенном образе на отдыхе в Бразилии. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

43-летнюю манекенщицу сняли на пляже в раздельном цветном купальнике, который включал в себя топ с асимметричным вырезом и плавки с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и рельефный пресс.

Кроме того, она распустила мокрые от воды волосы и надела солнцезащитные очки. На снимках видно, что знаменитость была в отпуске со своим избранником, ювелирным дизайнером Баком Палмером.

Ранее в январе Алессандра Амбросио снялась топлес для журнала. Модель позировала на одном из кадров, стоя у стены и прикрывая обнаженную грудь рукой.