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09:07, 10 января 2025Ценности

Алессандра Амбросио снялась топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nicole Heiniger / Vogue Brasil

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась топлес для журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

43-летняя манекенщица позировала на одном из кадров, стоя у стены и прикрывая обнаженную грудь рукой. При этом она надела золотистую макси-юбку бренда Lenny Niemeyer и несколько браслетов.

Кроме того, в рамках съемки знаменитость предстала перед камерой, сидя на скамье в бикини в полоску марки Miu Miu. Также фотограф Николь Хайнигер запечатлела модель в бассейне в полупрозрачном белом топе и юбке.

В декабре бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась топлес для американского бренда одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga.

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