Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась топлес для американского бренда одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 9,2 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк на одном из кадров позировала у окна вполоборота к камере. При этом она надела вязаные шорты-трусы и прикрыла обнаженную грудь рукой.

Также 34-летняя знаменитость в рамках съемки примерила кардиган и полупрозрачный бра-топ, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

Ранее в декабре Стелла Максвелл приняла откровенную позу на фото в трусах.