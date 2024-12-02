Лучшая подруга Ирины Шейк вновь приняла откровенную позу на фото в трусах

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл приняла откровенную позу на фото в оголяющем тело наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 9,2 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк предстала перед камерой в прозрачном кружевном платье-комбинации лилового оттенка. Кроме того, она надела черные трусы и бюстгальтер, а также чулки, слингбэки на каблуке kitten heel и перчатки без пальцев в тон.

При этом на одном из кадров 34-летняя знаменитость сидела, забравшись с ногами на стул и демонстрируя полуобнаженные бедра и ягодицы.

В ноябре Стелла Максвелл также снялась, стоя на четвереньках с приспущенной юбкой.