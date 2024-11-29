Лучшая подруга Ирины Шейк снялась в откровенной позе с приспущенной юбкой

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,2 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк на одном из кадров позировала, стоя на четвереньках. При этом она надела облегающий желтый кроп-топ без бюстгальтера и юбку-карго цвета хаки, которую приспустила. Также на фото видны торчащие из-под одежды белые стринги знаменитости с завышенной талией.

В то же время 34-летняя модель дополнила образ черными мюлями на платформе и каблуках, кожаными перчатками без пальцев и солнцезащитными очками.

Ранее в ноябре Стелла Максвелл также снялась в прозрачной блузке без бюстгальтера.