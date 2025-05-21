Американские актрисы передали привет России

Актрисы Адриа Архона и Дакота Джонсон передали привет российским зрителям

Американские актрисы Адриа Архона и Дакота Джонсон передали привет России. Интервью с артистками публикуют «Известия».

В ходе беседы о новом фильме с участием актрис «Все ее бывшие» журналист предложил девушкам поприветствовать российских зрителей на русском языке. Побоявшись допустить ошибку, Архона ответила: «Не буду рисковать, могу ошибиться, потом все будут меня ненавидеть. Так что скажу: hi, Russia!».

Премьера комедии «Все ее бывшие» (Splitsville) состоялась в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Режиссером картины выступил Майкл Анджело Ковино. Известно, что фильм выйдет в российский прокат.

Ранее итальянский актер Риккардо Скамарчо, известный по ролям в фильме Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» и франшизе «Джон Уик», признался в любви России и русским людям.