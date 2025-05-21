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16:04, 21 мая 2025Культура

Американского певца освободят из тюрьмы за 6,7 миллиона долларов

Обвиненного в нападении певца Криса Брауна отпустят под залог в 6,7 млн долларов
Ольга Коровина
Крис Браун

Крис Браун. Фото: Eva Rinaldi / wikipedia

Британский суд разрешил освободить под залог американского певца Криса Брауна, подозреваемого в избиении продюсера. Об этом сообщает газета Standard.

По данным издания, ради освобождения Брауну придется внести залог в размере 6,7 миллиона долларов (более 530 миллионов рублей). Кроме того, артиста обязали проживать в Великобритании до суда, а также сдать паспорт полиции. Несмотря на эти ограничения, у певца будет возможность завершить мировой тур, выступив в США, Канаде и европейских странах.

16 мая стало известно, что британская полиция задержала Криса Брауна по подозрению в избиении продюсера Эйба Диау. По версии следствия, в феврале 2023 года в ночном клубе в лондонском районе Мейфэр Браун разбил бутылку текилы о голову продюсера, а также нанес ему несколько ударов кулаками и ногами. По версии пострадавшего, избиение произошло без причины.

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