Артемий Лебедев назвал очень простой способ перестать переживать из-за мировой политики

Лебедев заявил, что не нужно пытаться понять мотивы высокопоставленных политиков

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл способ, который помогает не волноваться и не переживать из-за происходящего в мировой политике. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что не следует серьезно относиться к встречам высокопоставленных политиков, в том числе если анонсирована основная тема их разговора. По его словам, в действительности они могут обсуждать на переговорах совсем другое. Блогер также призвал не пытаться понять мотивы политических лидеров и не представлять, о чем они могли бы думать.

«Есть очень простой способ, как научиться относиться ко всему в мире спокойно, не переживать (...) Есть ты. У тебя есть в голове какие-то мысли. Неужели ты рассказываешь всем подряд, что у тебя происходит в голове? Если ты идешь на работу, неужели все знают, что ты будешь делать на работе, как кому ты что скажешь, какие примешь решения, какие у тебя мысли, какие планы и так далее? Как правило, этого не знает никто», — заключил Лебедев.

Ранее блогер призвал Россию брать пример с Венгрии в том, как страна позиционирует себя на международной арене. Он заявил, что России нужно так же отстаивать свои интересы и не ориентироваться на мнение международных организаций.