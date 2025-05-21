Барби-закладчицу поймали с наркотиками и отправили в СИЗО

Барби-закладчице из Петербурга грозит срок за покушение на сбыт наркотиков

Суд отправил в СИЗО Барби-закладчицу, которая вместе с подельниками была задержана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 25-летняя девушка входила в преступную группу, которая занималась продажей запрещенки в даркнете. В незаконный бизнес ее привлек знакомый, который и создал онлайн-магазины с наркотиками. Его также задержали.

При обыске в квартире Барби-закладчицы был найден мефедрон. Сейчас ей грозит серьезный срок по статье о покушении на сбыт наркотиков.

Ранее в Москве полицейские заподозрили 17-летнюю девушку в размещении закладки с наркотиками и отпустили ее в обмен на секс.

