Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 21 мая 2025Силовые структуры

Барби-закладчицу поймали с наркотиками и отправили в СИЗО

Барби-закладчице из Петербурга грозит срок за покушение на сбыт наркотиков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Суд отправил в СИЗО Барби-закладчицу, которая вместе с подельниками была задержана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 25-летняя девушка входила в преступную группу, которая занималась продажей запрещенки в даркнете. В незаконный бизнес ее привлек знакомый, который и создал онлайн-магазины с наркотиками. Его также задержали.

При обыске в квартире Барби-закладчицы был найден мефедрон. Сейчас ей грозит серьезный срок по статье о покушении на сбыт наркотиков.

Ранее в Москве полицейские заподозрили 17-летнюю девушку в размещении закладки с наркотиками и отпустили ее в обмен на секс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Военкор рассказал об угрозе логистике Украины из-за российских дронов

    Бывший хоккеист клубов КХЛ умер в возрасте 33 лет

    Задержанного за дачу взятки экс-замглавы Тамбовской области попросили арестовать

    Сын Булановой сделал татуировку на лице

    В минздрав Красноярского края пришли с обысками

    Раскрыто отношение мужчин и женщин к сексу по дружбе

    Россиянин приставал к детям во дворе

    Появились подробности о возможном заходе украинского спецназа в Брянскую область

    Раскрыты имена самых дорогих российских артистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости