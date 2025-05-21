Бастрыкин: Большая часть наемников пришла в ВСУ из Грузии, США и Канады

Большая часть наемников пришла в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США, Канады, Грузии и Великобритании. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

По словам Бастрыкина, число украинских наемников из Великобритании составляет 694 человека, из Грузии — 712, из Канады – 719 и из США – 816 человек.

Ранее глава СК сообщил, что ВСУ вербуют наемников через свои представительства в других странах. По его словам, задержанные наемники рассказывали, что обращались в посольства Украины, где их полностью инструктировали.