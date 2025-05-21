Бастрыкин рассказал о вербовке Киевом наемников через свои посольства

Глава СКР Бастрыкин: Украина вербует наемников через свои диппредставительства

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о вербовке Киевом наемников через свои посольства. Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин рассказал, что украинские диппредставительства проводят инструктаж желающих попасть в интернациональный легион на Украине. Они делают это через свои представительства за границей.

В них организована работа по вербовке, приему и инструктированию людей, желающих пополнить ряды наемников в вооруженных формированиях. Также ими созданы интернет-ресурсы, на которых есть инструкция для зачисления. На территории Украины есть инфраструктура для приема, размещения и подготовки иностранцев к ведению боевых действий на стороне ВСУ.

Задержанные наемники рассказывали, что обращались в посольства Украины в своих странах, где их полностью инструктировали.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин рассказал о поведении украинских военных в российском суде.