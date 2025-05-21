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15:51, 21 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин рассказал о поведении украинских военных в российском суде

Глава СКР Бастрыкин: Украинские военные ведут себя скромно в суде на следствии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Украинские военные, арестованные в России, ведут себя очень скромно на следствии и в суде. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в рамках Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

По его словам, военные опускают голову, как бы раскаиваются.

Ранее глава СКР рассказал, что атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 43 региона России. Зафиксировано около восьми тысяч обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.

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