Половина российских регионов подверглась атакам ВСУ

Бастрыкин: Атакам ВСУ подверглись 43 региона России

Атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 43 региона России. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

В числе атакованных регионов России оказались Москва, Петербург, Крым и Краснодарский край. Зафиксировано около восьми тысяч обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.

Ранее Бастрыкин сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся 20 тысяч натурализованных граждан РФ.