Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:25, 21 мая 2025Силовые структуры

Половина российских регионов подверглась атакам ВСУ

Бастрыкин: Атакам ВСУ подверглись 43 региона России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 43 региона России. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

В числе атакованных регионов России оказались Москва, Петербург, Крым и Краснодарский край. Зафиксировано около восьми тысяч обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.

Ранее Бастрыкин сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся 20 тысяч натурализованных граждан РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Военкор рассказал об угрозе логистике Украины из-за российских дронов

    Бывший хоккеист клубов КХЛ умер в возрасте 33 лет

    Задержанного за дачу взятки экс-замглавы Тамбовской области попросили арестовать

    Сын Булановой сделал татуировку на лице

    В минздрав Красноярского края пришли с обысками

    Раскрыто отношение мужчин и женщин к сексу по дружбе

    Россиянин приставал к детям во дворе

    Появились подробности о возможном заходе украинского спецназа в Брянскую область

    Раскрыты имена самых дорогих российских артистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости