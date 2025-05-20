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15:23, 20 мая 2025Силовые структуры

Раскрыто число натурализованных граждан России в зоне СВО

Бастрыкин: В зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В зоне специальной военной операции (СВО) находятся 20 тысяч натурализованных граждан России. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в рамках XIII Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.

По словам Бастрыкина, военное следственное управление регулярно проводит рейды по выявлению «молодых»‎ граждан РФ, которые не встали на воинский учет. В рамках их работы найдено 80 тысяч натурализованных граждан – они все поставлены на учет в местные военкоматы.

Ранее глава Следственного комитета заявил о росте террористических преступлений, совершенных мигрантами. По его данным, за первый квартал 2025 года ими совершено в 2,7 раз больше подобных преступлений чем за этот же отчетный период 2024 года.

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