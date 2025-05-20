Глава СК Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами террористических преступлений

Бастрыкин: Число совершенных мигрантами преступлений в РФ выросло в 2,7 раза

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о росте террористических преступлений, совершенных мигрантами. Заявление главы СК прозвучавшее во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме публикует ТАСС.

По словам Бастрыкина, выявлению и расследованию преступлений террористической направленности со стороны иностранцев уделяется особое внимание. За первый квартал 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раз больше подобных преступлений чем за этот же отчетный период 2024 года.

Выступая на форуме, глава СК сообщил, что по делу о теракте в «Крокусе» потерпевших 2,3 тысячи человек.