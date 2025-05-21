Беременная Ида Галич оголила живот на новых фото

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич опубликовала снимки в откровенном образе. Соответствующие фото появились в ее Telegram-канале, который насчитывает 276 тысяч подписчиков.

34-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых предстала в бордовом костюме, состоящем из широких брюк и рубашки с длинным рукавом. При этом последнюю она расстегнула, демонстрируя оголенный округлившийся живот.

Помимо этого, звезда собрала волосы в гладкую прическу. Образ завершила кремовая сумка Dior с цветочной вышивкой.

Ранее в мае беременная возлюбленная Тимати показала фигуру в бикини. Избранница музыканта поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах.