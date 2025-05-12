Беременная возлюбленная Тимати показала фигуру в бикини

Беременная возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в бикини

Беременная возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в купальниках. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 418 тысяч подписчиков.

Избранница музыканта поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах. На одном из них она позировала сидя на диване в черном бикини, частично оголявшем часть груди. Манекенщица убрала волосы в пучок и дополнила образ цепочкой с кулоном и браслетом французского бренда Van Cleef & Arpels.

Кроме того, Иванова снялась на пляже в бикини кремового оттенка с красным цветочным принтом и прозрачной юбке в аналогичном стиле.

В апреле беременная блогерша и телеведущая Ида Галич сделала зарядку в откровенном наряде.