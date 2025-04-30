Беременная Ида Галич сделала зарядку в откровенном наряде

Беременная блогерша Ида Галич сделала зарядку в комбинезоне с мини-шортами

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич сделала зарядку в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

34-летняя знаменитость показала, как занимается йогой на специальном коврике, который постелила у телевизора. Она предстала перед камерой в черном комбинезоне, обнажающем спину, с мини-шортами и глубоким декольте.

При этом в следующем посте инфлюэнсерша отметила, что отправилась на прогулку, во время которой сделала 7690 шагов. «Так горжусь собой», — указала она в подписи.

Ранее в апреле Ида Галич также показала лицо без макияжа на видео.