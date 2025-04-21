Беременная Ида Галич показала лицо без макияжа

Беременная блогерша Ида Галич показала на видео лицо без макияжа

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич показала лицо без макияжа на новом видео. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в сторис на ее странице, насчитывающей семь миллионов подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя во время поездки к родителям. Она предстала на размещенных кадрах, идя по улице мимо коттеджей в джинсовом комбинезоне, голубой рубашке и белых балетках.

При этом знаменитость уложила волосы в пучок и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В настоящее время Галич состоит в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. В начале января она сообщила, что вновь выходит замуж.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.

Ранее в апреле Ида Галич также показала фигуру в бикини.