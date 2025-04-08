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19:18, 8 апреля 2025Ценности

Беременная Ида Галич показала фигуру в купальнике

Беременная блогерша Ида Галич показала фигуру в фиолетовом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @galichida

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает семь миллионов подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша разместила серию снимков, на которых позировала в фиолетовом раздельном купальнике. Данный плавательный наряд состоял из трусов с низкой посадкой и топа на бретелях.

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При этом звезда продемонстрировала округлившийся живот. Вдобавок она распустила волосы и отказалась от макияжа.
«Я безумно счастлива, что у меня есть возможность проживать этот важный период своей жизни так ярко», — написала телеведущая.

Ранее в апреле Ида Галич и Конор Макгрегор снялись в откровенных нарядах у бассейна. На размещенных кадрах Галич предстала в черном слитном купальнике. В то же время Макгрегор был запечатлен в плавательных шортах лазурного оттенка.

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