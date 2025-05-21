Беспилотник ВСУ ударил по российскому региону и стал причиной пожара

Гладков: Алексеевку атаковали БПЛА ВСУ, начался пожар в надворной постройке

Город Алексеевка в Белгородской области был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стал причиной пожара в одном из частных домовладений. Об ударе дрона сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Загорелась надворная постройка — пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией огня», — уточнил губернатор, опубликовав кадры работы сотрудников МЧС на месте происшествия.

Ранее появилось видео уничтожения тяжелого беспилотника «Лютый» над Подмосковьем. Такие аппараты оснащены бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом и могут переносить боевую часть весом в 50-75 килограммов на расстояние до 1000 километров.