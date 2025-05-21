Безбилетник попытался забраться на круизный лайнер по канату и попал на видео

BBC: Мужчина попытался попасть на круизный лайнер в Сиднее по канату

Мужчина попытался забраться на круизный лайнер по швартовочному канату и попал на видео очевидцев. Об этом сообщает «Би-Би-Си» (BBC) со ссылкой на видео из TikTok.

На кадрах видно, как безбилетник ползет по канату на круизное судно Carnival Adventure, пришвартованное на Круговой набережной Сиднея, Австралия. Тем временем оператор, снимая его, напевает песенку из мультсериала «Человек-паук».

Издание сообщает, что полиция Нового Южного Уэльса арестовала 29-летнего авантюриста. Ему предъявили обвинения в совершении трех преступлений, связанных с несанкционированным проникновением.

Ранее туристка отправилась в роскошный круиз по Багамским островам и частично лишилась ног. 12 мая она упала с борта понтонного катера в Нассау, после чего ее затянуло под воду лопастями винта.