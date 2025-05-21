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16:35, 21 мая 2025Бывший СССР

Близкие убитого экс-советника Януковича назвали произошедшее показательной казнью

Близкие Портнова назвали его убийство в Испании показательной казнью
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Убийство экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, организованное в Испании 21 мая, было показательной казнью. Так произошедшее назвали друзья и близкие погибшего, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это была показательная казнь — прямо перед школой, на глазах у детей. Место не самое простое для организации убийства — район хорошо охраняется. Если б была цель просто убить — могли бы выследить где-либо около дома. Но нужна была показательная расправа. Потому и убили в момент, когда Андрей высадил детей около школы», — рассказал один из собеседников издания.

Другой связанный с экс-советником Януковича человек заявил, что конкретных версий произошедшего пока нет. При этом он подчеркнул, что погибший был осторожен в деловых отношениях и не доводил бизнес-дела до конфликтов, из-за чего связь убийства с данной сферой маловероятна. Источник издания подчеркнул, что более логичной звучит версия, по которой Портнова устранили из-за политических мотивов.

Портнова застрелили возле частной Американской школы в Мадриде, куда он отвез детей. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего скрылись с места преступления.

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