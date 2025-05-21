Экс-советника Януковича Портнова застрелили, когда он отвез детей в школу

Неизвестные застрелили бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова у частной Американской школы в Посуэло-де-Аларконе, куда он отвез детей. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на слова представителя главного управления Национальной полиции.

«Он собирался сесть в "Мерседес", когда к нему приблизились двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали ему в голову», — пишет газета.

По данным полиции, инцидент произошел около 09:15 (10:15 мск). Отмечается, что к этому времени ученики от дошкольного до старшего школьного возраста уже вошли в класс. «Пострадавший собирался сесть в "Мерседес", когда его застали двое или трое нападавших, которые выстрелили в него пять раз и скрылись с места преступления в лесистой местности», — сказано в публикации.

Андрей Портнов был известным украинским юристом. Во времена президентства Януковича занимал пост заместителя главы администрации президента, где отвечал за суды и работу правоохранительной системы.

После Майдана Портнов эмигрировал, но вернулся на Украину в 2019 году. Резко критиковал деятельность структур, связанных с Демпартией США. В 2021 году, после прихода к власти президента США Джо Байдена, на него были наложены американские санкции.

В последние годы жил за границей. Как пишет украинское издание «Страна.UA», Портнов выигрывал суды у ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно также связанных с Демпартией США, которые называли его «пророссийским». В ответ указанные организации требовали ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против него.

