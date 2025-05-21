Блогер описал поход на рынок в Европе словами «в России такого нет»

Путешественник побывал на рынке в Нидерландах и описал его словами «в России такого нет». Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Россиянин рассказал, что хлеб на рынке в этой стране Европы стоил 3,5 евро (350 рублей), а от цен на сыр «глаза на лоб лезли» — от 80 евро за килограмм (8 тысяч рублей).

«Цена обычных спелых бананов — 3 евро за полкило, то есть 6 евро за килограмм (600 рублей)», — добавил автор.

Путешественник отметил, что на рынке готовили кукурузу, запеченную на углях. Такое лакомство обошлось россиянину в 5 евро (около 500 рублей).

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Любляне, Словения, и сравнила стоимость продуктов в местных магазинах с российской. Реальные цены на продукты в Европе удивили автора.