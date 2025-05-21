Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:51, 21 мая 2025Путешествия

Блогер описал поход на рынок в Европе словами «в России такого нет»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Путешественник побывал на рынке в Нидерландах и описал его словами «в России такого нет». Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Россиянин рассказал, что хлеб на рынке в этой стране Европы стоил 3,5 евро (350 рублей), а от цен на сыр «глаза на лоб лезли» — от 80 евро за килограмм (8 тысяч рублей).

«Цена обычных спелых бананов — 3 евро за полкило, то есть 6 евро за килограмм (600 рублей)», — добавил автор.

Путешественник отметил, что на рынке готовили кукурузу, запеченную на углях. Такое лакомство обошлось россиянину в 5 евро (около 500 рублей).

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Любляне, Словения, и сравнила стоимость продуктов в местных магазинах с российской. Реальные цены на продукты в Европе удивили автора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из богатейших депутатов решил уйти из Госдумы. Как он объяснил это?

    Над российским регионом ночью уничтожили более десяти БПЛА

    В продаже появился дом из «Завтрака у Тиффани»

    Телеведущих насмешила техническая неполадка в прямом эфире

    Терапевт рассказал о предающихся от домашней кошки к человеку инфекциях

    Водителей предупредили о вредных для машины привычках

    Украинцы захотели заработать на личных вещах бойцов СВО

    В Италии сообщили о радости Трампа из-за жесткой позиции ЕС по России

    Блогер описал поход на рынок в Европе словами «в России такого нет»

    На Западе рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа для Киева и Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости