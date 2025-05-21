Российский боец двое суток провел в окопе с противниками без признаков жизни

Боец ВС РФ провел в окопе двое суток с бездыханными телами военных ВСУ

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Туча провел в окопе двое суток с бездыханными телами военных Вооруженных сил (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

Сообщается, что боец провел несколько дней в блиндаже с телами противников после боевого столкновения. О том, где это происходило, не сообщается.

Известно, что Туча служит в спецназе «Ахмат». До этого военнослужащий был штурмовиком и участвовал в боях в Клещеевке в Донецкой народной республике.

Ранее спорткар Porsche Cayenne в составе российских штурмовиков успешно выполнил задачу в зоне специальной военной операции. Уточняется, что военнослужащим нужно было пройти три с половиной километра по открытой местности.