Появились детали боя в зоне СВО на Porsche Cayenne в составе российских штурмовиков

Shot: Porsche Cayenne успешно выполнил боевую задачу на белгородском направлении

Автомобиль Porsche Cayenne в составе российских штурмовиков успешно выполнил задачу на белгородском направлении. Детали боя появились в Telegram-канале Shot.

Солдаты с беседе с изданием пояснили, что они должны были преодолеть в зоне проведения специальной военной операции (СВО) три с половиной километра по открытой местности, закрепиться в посадках и удержать их.

У военнослужащих не было мотоциклов и багги. Тогда боец с позывным Бардак вызвался ехать на личном Porsche и выполнить поставленную задачу.

До этого по сети разошлись видеокадры, на которых демонстрируется боевая машина пехоты (БМП), которой не удается проехать по грязной дороге. Голос за кадром отмечает, что багги тоже не справились с этой поездкой в отличие от Porsche. В ответ на это штурмовики рассмеялись.