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11:21, 21 мая 2025Россия

Бойцы СВО записали видеообращение к Бастрыкину и заявили об угрозах вернуть их на фронт

В Краснодарском крае бойцы СВО заявили об угрозах отправить их обратно на фронт
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «Утренний ЮГ | Новости Краснодара и края» во Вконтакте

В Краснодарском крае участники специальной военной операции заявили о поступивших в их адрес угрозах. Об этом сообщает сетевое издание «Блокнот Краснодар».

Издание Юг России опубликовало записанный бойцами видеоролик. На нем военнослужащие рассказывают о некоем местном предпринимателе, который угрожал отправить их «обратно за ленточку».

«Не надо нас запугивать. Мы сами кого хочешь запугаем», — заявил мужчина в военной форме на видео.

Из ролика усматривается, что причиной конфликта стали земельные участки в Крымском районе Краснодарского края. Видеозапись была адресована главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова лишилась должности из-за скандальной публикации дочери, в которой девушка угрожала неназванному молодому человеку отправкой на СВО. После публикации губернатора Георгия Филимонова об увольнении Шевцовой уже экс-глава района заявила, что сама подала заявление. Также она рассказала о своих дальнейших планах работать «ради Родины».

ЖЗЛ
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