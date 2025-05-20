«Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

Главу округа Вологодской области Шевцову уволили из-за видео дочери про СВО

Главу Нюксенского округа Вологодской области Юлию Шевцову уволили после видео ее дочери, в котором та, ссылаясь на влияние матери, угрожала людям отправкой на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По словам чиновника, Шевцова была отправлена в отставку по причине «ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Глава региона заметил, что на ее место, вероятнее всего, изберут участника СВО.

[Юлии] Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать ее на курсы медицинских сестер и, может быть, направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Филимонов объяснил провокационные слова девушки «кризисом в отношениях» с ее молодым человеком. Он также сообщил, что дочь Шевцовой уже записала видео с извинениями, однако он запретил выкладывать его в свободный доступ, чтобы не спровоцировать общественную травлю.

Георгий Филимонов Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Дочь Шевцовой выкладывала в TikTok ролики с угрозами

Скандал с участием дочери экс-главы Нюксенского округа Вологодской области начался после того, как девушка выложила в соцсеть TikTok ролики с угрозами. В видео девушка хвасталась высоким положением своей матери и в агрессивной форме угрожала отправить всех неугодных на СВО.

Наибольший общественный резонанс вызвал один из роликов, со словами: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим».

Позже сама чиновница записала видеообращение, в котором принесла извинения за поведение дочери. Она заявила, что подобное поведение со стороны девушки было недопустимо. Шевцова подчеркнула, что дети часто «совершают ошибки и глупости по неопытности». Она добавила, что после случившегося с родственницей был проведен серьезный разговор.

Юлия Шевцова Кадр: Telegram-канал Юлии Шевцовой

В России отреагировали на видео дочери Шевцовой про СВО

Винить мать 19-летней девушки, выкладывавшей скандальные ролики с угрозами отправить на СВО, нет никаких оснований. Так скандал с дочерью уже бывшей главы Нюксенского округа Вологодской области прокомментировал политолог Сергей Марков.

Он подчеркнул, что девушка уже достаточно взрослая, чтоб нести ответственность за свои поступки.

Девушка повела себя как аморальная дура. В таком возрасте должна взрослость проявляться, поэтому я не склонен всю полноту ответственности вешать на родителей, которые, скорее всего, работали без выходных и недостаточно уделяли время воспитанию Сергей Марков политолог

Политолог заметил, что не следует наказывать родителей за поведение детей. Он предложил дать девушке год на исправление и анализ собственного поступка.