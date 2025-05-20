Вологодскую чиновницу уволили из-за видео дочери с угрозами отправить на СВО

Чиновницу Шевцову уволили из-за видео, где ее дочь угрожала отправкой на СВО

Глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов. Ее дочь угрожала отправить людей на специальную военную операцию (СВО), ссылаясь на влияние матери.

Он уточнил, что чиновницу уволили «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Губернатор подчеркнул, что следующим главой округа «с высокой долей вероятности» будет номинирован участник СВО.

Кроме того, Филимонов разъяснил «личностную подоплеку» ситуации с видео, которое разошлось в соцсетях. Он отметил, что у Шевцовой были конфликты с подчиненными, «которые не упустили возможности попытаться "воткнуть ей шпильку" из соображений личной мести».

Слова дочери чиновницы на видео Филимонов объяснил тем, что она «испытала кризис в отношениях с молодым человеком, по недоумию совершила ошибку, поддавшись эмоциям», после чего «избрала в корне недопустимые форму, тему и способ выражения своего отношения к обстоятельствам личной драмы». По словам губернатора, дочь Шевцовой записала видео с извинениями, но он запретил его публиковать, чтобы оградить девушку от травли.

«[Юлии] Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать ее на курсы медицинских сестер и может быть направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать», — заключил Филимонов.

Скандал с участием дочери чиновницы разгорелся после того, как соцсети TikTok начали распространяться ролики с ее угрозами отправить людей на СВО. Девушка в агрессивной форме заявляла, что ее мама — мэр и может повлиять на призыв в армию. Одно из видео сопровождалось словами: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим». Позже Шевцкова извинился за слова дочери.