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19:10, 18 мая 2025Россия

Вологодская чиновница извинилась за скандальное видео дочери об СВО

Глава округа в Вологодской области извинилась за угрозы дочери отправкой на СВО
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-ĸанал Юлии Шевцовой

Глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за поведение своей дочери, которая угрожала отправить людей на специальную военную операцию (СВО), ссылаясь на влияние своей матери. Соответствующее видео чиновница опубликовала в своем Telegram-канале.

Скандал с участием дочери чиновницы разгорелся после того, как соцсети TikTok начали распространяться ролики с ее угрозами отправить людей на СВО. Девушка в агрессивной форме заявляла, что ее мама — мэр и может повлиять на призыв в армию. Одно из видео сопровождалось словами: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим».

Чиновница в своем видео-обращении подчеркнула, что подобное поведение дочери является недопустимым. Она от лица всей семьи принесла «искренние извинения» за такие манипуляции дочери. «Наши дети порой совершают ошибки и глупости по неопытности», — подчеркнула Шевцова. Она заверила, что уже провела со своим ребенком «серьезный разговор».

Ранее сообщалось о скандальной истории с участием родственника еще одной российской чиновницы. Сын депутата Рязанской областной думы Татьяны Бариновой, находясь в зоне СВО, набрал долгов у сослуживцев и отказался отдавать их. Собранные с бойцов деньги он переводил на банковскую карту матери. Резонансная история в итоге стоила Бариновой своей должности. В начале 2025 года депутат от партии «Единая Россия» ушла с поста замглавы комитета облдумы по экологии и природопользованию.

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