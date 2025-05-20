Ветеран чеченской войны два года выживал на Украине без денег. Он смог вернуться, но теперь вынужден бороться за свою пенсию

Ветеран чеченской войны вернулся в РФ с Украины и остался без пенсии за два года

Российский ветеран чеченской войны Александр Волошин (настоящие имя и фамилия героя изменены) с началом спецоперации попал в беду на Украине — мужчина застрял в Сумской области с тяжело больной матерью и не мог вернуться в Россию. Ему перестали выплачивать военную пенсию, и он остался в чужой стране без средств к существованию. Когда Волошину наконец удалось вернуться, военкомат отказался начислять ему выплату за два года, которые он провел на Украине, рассказал ветеран «Ленте.ру».

Как военный летчик в отставке застрял на Украине после начала СВО

После выхода на пенсию по состоянию здоровья летчик Волошин купил дом в Курской области и регулярно ездил навещать родителей, которые обосновались на территории нынешней Украины еще во время существования СССР. У россиянина был вид на жительство в этой стране, и он официально уведомил об этом российские власти.

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«Не было никаких проблем, постоянно ездил туда-сюда, на машине это не расстояние. Во время пандемии, когда начались проблемы с тестами, прививочными сертификатами, в основном у родителей жил, помогал с домом. Отца не стало, матери одной было трудно», — рассказывал «Ленте.ру» бывший летчик.

Затем началась специальная военная операция. Покинуть Украину с больной и нетранспортабельной матерью Волошин не мог. Однако пенсия ему продолжала поступать вплоть до 2023 года, когда военкомат потребовал от россиянина приехать и лично подтвердить право на получение выплат. Долгое время мужчина не мог этого сделать. С этого момента выживать им двоим приходилось на одну пенсию матери, и денег часто не хватало даже на хлеб, а найти работу с российским паспортом на Украине было невозможно.

Вернувшись домой, ветеран так и не получил пенсию

В 2025 году, после смерти матери, Александр смог вернуться домой: ему удалось перейти границу с Молдавией и оттуда отправиться в Россию. Жилья в Курской области у него уже не было — дом сгорел, и Волошину пришлось ехать к сыну в Саратовскую область. Волошин за два года жизни с матерью впроголодь успел занять у друзей большую сумму и надеялся отдать ее с полученной пенсии. Однако военкомат сообщил ему, что получить выплату не удастся.

Россия. Курск. Вид на улицу Тамчишина Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Адвокат Дмитрий Джулай рассказал «Ленте.ру», что позиция военкомата противоречит законодательству. Как подчеркнул юрист, сохраняющий свое гражданство россиянин имеет право на все выплаты, которые он бы получал, находясь на родине.

Ссылаясь на закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, Джулай указал, что пенсии должны выплачиваться лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы России, если это не противоречит международным договорам. Однако в данном случае, по словам адвоката, существуют некоторые нюансы. Джулай пояснил, что, согласно постановлению правительства, выплаты пенсий гражданам, выезжающим за границу, продлеваются при условии ежегодного представления документа, подтверждающего факт нахождения гражданина в живых.

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Юрист добавил, что необходимо более внимательно рассмотреть аргументы военкомата и изучить судебную практику по подобным делам. «Но с учетом того, что у нас проводится СВО на Украине, то есть у него были более чем уважительные причины, которые не позволили ему информировать госорганы, и с учетом того, что он является ветераном, я думаю, у него есть очень неплохие шансы взыскать эти деньги через суд», — подытожил адвокат.

За плечами Волошина 22 года выслуги

Как рассказал «Ленте.ру» ветеран боевых действий, он потомственный летчик. Эту военную специальность получили его отец и брат. После того как сам Александр выучился на летчика, он десять лет служил в условиях Крайнего Севера, а после — попал в Чечню, где участвовал во второй кампании.

В Чечне он доставлял военные и гуманитарные грузы, а также занимался эвакуацией сбитых летчиков. За 22 года выслуги Волошину вручили ряд государственных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Иногда и месяц-полтора в Чечне находились, летали каждый день. У меня не было ни страха, ни сомнений, ни каких-то мыслей отказаться от службы. Надо — значит, надо. Я был кадровый офицер России, поступил приказ — и вперед Александр Волошин

«Лента.ру» направила запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать ситуацию и оценить правомерность действий должностных лиц, принимавших решение по пенсии Волошина.