Леонков: ВС России могут начать наступление на пятую область в зоне СВО

Подразделения Российской армии уже в скором времени, вероятно, могут начать наступление еще на одну область в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое предположение сделал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его мнению, наступление на «пятую область» может произойти уже этим летом — когда начнется более сухой период.

Но здесь сохраняется интрига, что под собой подразумевает пятая область, которая перейдет под контроль Российской армии. Противник сейчас будет стараться угадать возможность нашего наступления и пытаться туда перебрасывать дополнительные подразделения Алексей Леонков военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества»

Леонков подчеркнул, что подготовка в этом направлении уже ведется и делается это для того, чтобы «еще дополнительно усилить позицию в переговорном процессе, будь то это переговорный процесс с Украиной или Соединенными Штатами Америки».

Плацдармы для наступления есть в двух областях Украины

Специалист пояснил, что сделал такое предположение после переговоров делегаций в Турции, произошедших на прошлой неделе. Тогда Москве вновь выдвинули требование — вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народный республик (ЛНР и ДНР), на что российская сторона ответила отказом. Также было сделано предупреждение, что вместо четырех занятых ВС РФ областей их может стать пять.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Как отметил Леонков, плацдармы, на которых находятся бойцы армии России, есть в Сумской и Харьковской областях. Именно оттуда российским бойцам можно продвигаться дальше. «Но если мы говорим в целом, то у нас такое сосредоточение войск наблюдается по всей линии боевого соприкосновения», — отметил эксперт.

ВС России стремительно продвигаются на одном из направлений

Говоря о продвижении армии в ДНР, Леонков отметил, что российским военным удается сейчас в быстром темпе брать под контроль новые населенные пункты. Только на прошлой неделе освобождены Михайловка, Торское и другие. Это, по мнению специалиста, происходит из-за отсутствия возможности поддерживать комплектацию боевых частей у украинской армии, вследствие чего бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится оставлять населенные пункты, спасаясь бегством, или же попадать под огонь.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Редактор добавил, что украинские гарнизоны, которые стоят в Славянске и Северске, находятся под угрозой окружения, там в скором времени ожидаются активные боевые действия. «Под огневой контроль взята трасса Краматорск — Доброполье. Если ВСУ еще могут перевозить боеприпасы, то вот эвакуировать технику для ремонта и доставлять новую для них становится проблематично», — указал он.

Что касается Сумской области, то Леонков также отмечал, что там российские военные создают буферную зону для обеспечения безопасности приграничных территорий. Она должна будет обеспечить безопасность территорий и энергообъектов РФ.