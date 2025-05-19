В России порассуждали о вине вологодской чиновницы за скандальное видео ее дочери об СВО

Политолог Марков: Винить чиновницу Шевцову за видео дочери об СВО нет оснований

19-летняя дочь главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой, угрожавшей в соцсетях людям отправкой на специальную военную операцию (СВО), уже достаточно взрослая, чтобы отвечать за свои поступки, поэтому винить ее мать нет никаких оснований. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с «360».

«Девушка повела себя как аморальная дура. В таком возрасте должна взрослость проявляться, поэтому я не склонен всю полноту ответственности вешать на родителей, которые, скорее всего, работали без выходных и недостаточно уделяли время воспитанию», — порассуждал собеседник телеканала.

По словам Маркова, главе региона Георгию Филимонову необходимо вмешаться в скандал. При этом он считает, что наказывать родителей за поведение детей тоже плохо. «Поэтому бы я дал ей год на исправление», — сказал политолог.

Марков также объяснил, почему в России нет кодекса поведения для чиновников. По его словам, есть опасения, что при слишком мягких положениях такого документа можно столкнуться с осуждением, а при слишком жестких — «все вынуждено его начнут нарушать».

18 мая в сети распространилось и вызвало общественный резонанс видео, на которой дочь Шевцовой угрожала отправить людей на СВО, ссылаясь на влияние своей матери. Один из роликов сопровождался словами тюремным сленгом: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим». В результате чиновница была вынуждена записывать ролик с извинениями.

Ранее в Сочи чиновница назвала участников спецоперации «сидельцами» и «мошенниками». Инцидент попал на видео. Кроме того, ее обвинили в высокомерном общении с местными жителями.