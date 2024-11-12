В России чиновница назвала «сидельцами» и «мошенниками» участников СВО и попала на видео

В Сочи чиновница назвала «сидельцами» участников СВО и попала на видео

В Сочи чиновница высказалась об участниках специальной военной операции (СВО) и попала на видео. Запись, сделанную во время общения сотрудницы горадминистрации с горожанами, опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах стоящая спиной к автору видео чиновница называет мать одной из жительниц обезьяной, после чего высказывается об участниках спецоперации. «Я знаю, кто на СВО. (...) Сидельцы на СВО, я представляю, какие мошенники на СВО», — заявила она собравшимся.

По словам горожан, на видео запечатлена главный специалист отдела муниципального казначейства Любовь Гашкова. Незадолго до попавшей на видео встречи с людьми чиновница якобы высокомерно общалась с жителями, отмечает канал.

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