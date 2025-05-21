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11:22, 21 мая 2025Силовые структуры

Бывшему российскому депутату предъявили иск на 56 миллионов рублей

В Приморье экс-депутата ЗАКС Костюкова обвинили в мошенничестве на 56 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Приморье бывшего депутату законодательного собрания (ЗАКС) Евгения Костюкова предъявили иск на возмещение похищенных 56 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, экс-депутат похитил миллионы у «Приморского водоканала». С октября 2016 по декабрь 2017 года он совершал мнимые сделки с аффилированными организациями на разработку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень. Следствие уже завершило расследование этого дела и передало его в Первореченский районный суд Владивостока.

Отмечается, что с 2020 года Костюков находился в международном розыске. Он скрывался в Турции. Там правоохранители задержали его и передали сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России.

Ранее стало известно, что в Челябинске суд рассмотрит дело местного депутата Павла Ленка, укравшего почти 400 тонн солярки из нефтепровода.

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