Российский депутат похитил 365 тонн солярки из нефтепровода

В Челябинске депутат похитил 365 тонн солярки на 18 млн рублей из нефтепровода

В Челябинске суд рассмотрит дело местного депутата Павла Ленка, укравшего почти 400 тонн солярки из нефтепровода. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Ленк помог сообщникам сделать незаконные врезки в магистраль. В марте 2024 года ФСБ задержала участников преступной схемы. Они успели откачать из нефтепровода 365 тонн солярки на 18 миллионов рублей.

Возбуждено два уголовных дела — о краже в особо крупном размере и о повреждении нефтемагистрали.

Отмечается, что Ленк уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов более чем на 2,5 миллиона рублей.

Ранее в мае следователи завершили расследование дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ.