Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 20 мая 2025Силовые структуры

Российский депутат похитил 365 тонн солярки из нефтепровода

В Челябинске депутат похитил 365 тонн солярки на 18 млн рублей из нефтепровода
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинске суд рассмотрит дело местного депутата Павла Ленка, укравшего почти 400 тонн солярки из нефтепровода. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Ленк помог сообщникам сделать незаконные врезки в магистраль. В марте 2024 года ФСБ задержала участников преступной схемы. Они успели откачать из нефтепровода 365 тонн солярки на 18 миллионов рублей.

Возбуждено два уголовных дела — о краже в особо крупном размере и о повреждении нефтемагистрали.

Отмечается, что Ленк уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов более чем на 2,5 миллиона рублей.

Ранее в мае следователи завершили расследование дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российскую авиабазу атаковали террористы-смертники. Ожесточенный бой с боевиками попал на видео

    Уехавший в Израиль комик Шац рассказал о первом впечатлении от страны

    Спецпредставитель Путина назвал главное условие мира на Украине

    В МИД РФ призвали Елисейский дворец объясниться после обвинений Дурова

    Полину Гагарину застали с незнакомым мужчиной

    Россиянин вломился в закрытую парикмахерскую ради новой прически и попал на видео

    Медведев назвал большую проблему для урегулирования конфликта с Украиной

    Российский депутат похитил 365 тонн солярки из нефтепровода

    В Британии раскрыли реакцию Зеленского на разговор Путина и Трампа

    Глава МИД Польши допустил введение более жестких санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости