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23:50, 21 мая 2025Интернет и СМИ

ChatGPT предсказал Байдену срок жизни

ChatGPT предсказал, что Байден проживет более пяти лет с вероятностью 40%
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Нейросеть ChatGPT предсказала, что бывший президент США Джо Байден в связи с диагностированной онкологией проживет более пяти лет с вероятностью 40 процентов. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости.

Чат-бот подчеркнул, что некоторые пациенты живут дольше, особенно если диагноз поставили на ранней стадии и есть доступ к качественному лечению.

«Около 30-40% живут дольше пяти лет», — отметил он.

Однако нейросеть написала, что точная продолжительность жизни бывшего президента остается неопределенной.

До этого экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

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