ChatGPT предсказал Байдену срок жизни

ChatGPT предсказал, что Байден проживет более пяти лет с вероятностью 40%

Нейросеть ChatGPT предсказала, что бывший президент США Джо Байден в связи с диагностированной онкологией проживет более пяти лет с вероятностью 40 процентов. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости.

Чат-бот подчеркнул, что некоторые пациенты живут дольше, особенно если диагноз поставили на ранней стадии и есть доступ к качественному лечению.

«Около 30-40% живут дольше пяти лет», — отметил он.

Однако нейросеть написала, что точная продолжительность жизни бывшего президента остается неопределенной.

До этого экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.