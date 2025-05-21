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16:15, 21 мая 2025Культура

Чулпан Хаматова заявила о надежде на еврейскую кровь

Уехавшая из России Чулпан Хаматова: Я надеялась, что у меня есть еврейская кровь
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Актриса Чулпан Хаматова, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), сообщила, что чувствовала себя еврейкой. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Ради чего».

По словам артистки, она очень удивилась, когда ДНК-тест показал, что у нее нет еврейских корней.

«Я надеялась, верила. Когда делала тест, мне казалось, что должно быть. Я так много сыграла евреек, было очень много работ. Не может же это быть просто так, не могу я всю эту боль чувствовать. Но оказалось у меня 0 процентов еврейской крови», — пожаловалась она.

Ранее стало известно, что Хаматова назвала Россию частью Европы. Также артистка заявила, что всегда ощущала себя европейкой.

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