Чулпан Хаматова заявила об ощущении себя европейкой

Уехавшая из России Чулпан Хаматова заявила, что всегда ощущала себя европейкой

Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) актриса Чулпан Хаматова призналась, что всегда ощущала себя европейкой. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Ради чего?».

По словам Хаматовой, она никогда не сомневалась в своей принадлежности к европейским ценностям и культуре.

«Россия — это часть Европы, Татарстан тоже. Я всегда ощущала себя европейкой. Росла в европейской системе ценностей, на европейской культуре. Я бы хотела, чтобы не было никаких границ и разделений между нами», — заявила артистка.

Чулпан с 90-х годов начала сниматься в европейских кинопроектах. Одной из самых ярких ролей в западном кино для нее стало появление в немецком фильме «Гуд бай, Ленин!», где главную роль исполнил Даниэль Брюль. В 2022 году Хаматова раскритиковала СВО и покинула Россию. Она проживает в Латвии, где какое-то время служила в Новом Рижском театре.

Ранее стало известно, что мечтающая о возвращении в Москву актриса пожаловалась на жизнь в Латвии. Хаматова признавалась, что скучает по России и хотела бы вернуться.