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16:04, 21 мая 2025Культура

Чулпан Хаматова заявила об ощущении себя европейкой

Уехавшая из России Чулпан Хаматова заявила, что всегда ощущала себя европейкой
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) актриса Чулпан Хаматова призналась, что всегда ощущала себя европейкой. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Ради чего?».

По словам Хаматовой, она никогда не сомневалась в своей принадлежности к европейским ценностям и культуре.

«Россия — это часть Европы, Татарстан тоже. Я всегда ощущала себя европейкой. Росла в европейской системе ценностей, на европейской культуре. Я бы хотела, чтобы не было никаких границ и разделений между нами», — заявила артистка.

Чулпан с 90-х годов начала сниматься в европейских кинопроектах. Одной из самых ярких ролей в западном кино для нее стало появление в немецком фильме «Гуд бай, Ленин!», где главную роль исполнил Даниэль Брюль. В 2022 году Хаматова раскритиковала СВО и покинула Россию. Она проживает в Латвии, где какое-то время служила в Новом Рижском театре.

Ранее стало известно, что мечтающая о возвращении в Москву актриса пожаловалась на жизнь в Латвии. Хаматова признавалась, что скучает по России и хотела бы вернуться.

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