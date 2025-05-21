Чулпан Хаматова заявила об ощущении себя европейкой

Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) актриса Чулпан Хаматова призналась, что всегда ощущала себя европейкой. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Ради чего?».
По словам Хаматовой, она никогда не сомневалась в своей принадлежности к европейским ценностям и культуре.
«Россия — это часть Европы, Татарстан тоже. Я всегда ощущала себя европейкой. Росла в европейской системе ценностей, на европейской культуре. Я бы хотела, чтобы не было никаких границ и разделений между нами», — заявила артистка.
Чулпан с 90-х годов начала сниматься в европейских кинопроектах. Одной из самых ярких ролей в западном кино для нее стало появление в немецком фильме «Гуд бай, Ленин!», где главную роль исполнил Даниэль Брюль. В 2022 году Хаматова раскритиковала СВО и покинула Россию. Она проживает в Латвии, где какое-то время служила в Новом Рижском театре.
Ранее стало известно, что мечтающая о возвращении в Москву актриса пожаловалась на жизнь в Латвии. Хаматова признавалась, что скучает по России и хотела бы вернуться.